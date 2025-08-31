قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر ريان: الزمالك أمامه فرصة ذهبية ضد دجلة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي
الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل
الأهرامات تهزم المليارات.. «الغندور» يعلّق على سقوط الأهلي أمام بيراميدز
البيت الأبيض يدرس تغيير اسم «البنتاجون».. وترامب يلوّح بإعادة «وزارة الحرب» |تفاصيل
سوهاج تتحرك لإنهاء عصر «السناتر».. رسالة قوية من الصعيد: التعليم حق أصيل لا يُدار خارج الإطار القانوني
طريقة حصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية | اعرف الإجراءات والشروط
غرامة لا تتجاوز 500 جنيه .. عقوبة طبع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقًا للقانون
«الغندور» مُنتقدًا أداءه مع الأهلي: يا جماعة هو زيزو فين النهارده
سعر الذهب اليوم 31-8-2025
هل الإيمان يزيد وينقص حسب الأعمال والطاعات؟.. دينا أبو الخير توضح| فيديو
صفع السكرتيرة.. إغلاق نهائي لسنتر تعليمي غير مُرخص بعد واقعة صادمة بسوهاج|شاهد
ليلة ساحرة | عمرو دياب عن حفله في بيروت: طاقة لا مثيل لها وجمهورٌ لا يُضاهي.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع عاجل بين محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف.. لهذا السبب

محمود الخطيب
محمود الخطيب
يارا أمين

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن تفاصيل الإجتماع العاجل الذى سيعقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد هزيمة فريقه.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي على فيسبوك: “اجتماع عاجل بين الكابتن محمود الخطيب و الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي و المدير الفني خوسيه ريبيرو غدا في مقر النادي بالجزيرة”.

مباراة الأهلي وبيراميدز 

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.

أحمد حسن محمود الخطيب الأهلي محمد يوسف خوسيه ريبيرو بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بحضور كامل العدد .. نانسي عجرم تتألق في العلمين الجديدة

ليلى علوي

لوك جذاب.. أحدث ظهور لـ ليلى علوي على إنستجرام

بوسي

بفستان وردي..أحدث ظهور لـ بوسي من إجازتها الصيفية

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد