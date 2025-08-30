قرار عاجل ضد سائق قطار مطروح في الحادث المأساوي

ألقت القوات الأمنية بمطروح القبض على سائق

االقطار المتسبب فى حادث الضبعة الذى أسفر عنه مصرع 3 ركاب وإصابة 103.

حيث قررت نيابة مطروح حبس سائق القطار 4 أيام على ذمة التحقيقات

كما قررت نيابة مطروح إيفاد لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

كان قد ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب قطار ركاب بمدينة الضبعة إلى 103 شخصا إضافة إلى 3 وفيات.



وتعرضت عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف"، اليوم السبت، بعد خروجه عن مساره عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال، بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.



وأوضحت مصادر بهيئة السكك الحديدية لصدى البلد أنه تم الدفع بفرق هندسة السكة الحديد وأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، مع تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الحادث.



وأكدت المصادر، أنه يجري التعامل مع الموقف ميدانيًا لإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.