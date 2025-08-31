بعد مباراة بيراميدز.. أحمد بلال: ريبيرو لابد أن يُعاقب بتهمة «الغباء الكروي»

أكد أحمد بلال نجم الاأهلي السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بلا أي ملامح فنية أمام بيراميدز .

وقال بلال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الأهلي لم يصنع جملة واحدة أمام بيراميدز طوال المباراة.

وأضاف بلال : ريبيرو لا بد أن يعاقب على الغباء الكروي الذي حدث امام بيراميدز وأداء لاعبي الأهلي سيئ.

وواصل: ولم أشعر بلاعبي الأهلي في الملعب والمدير الفني هذا نقمة على الأهلي ريبيرو مدير فني بلا أي ملامح

وأردف: بيراميدز لم يكن أفضل للأهلي ، وتشعر أن لاعبي الأهلي كانوا بيلعبوا على الشاطئ.