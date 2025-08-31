قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها

عقدت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، حلقة نقاشية ومؤتمرًا إعلاميًا حول قانون الرياضة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، تحت شعار: «معًا لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة».

أدار الجلسة النقاشية النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث قدما معًا نموذجًا للتكامل بين المؤسسات في مناقشة القضايا الوطنية.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها.

وأضاف سعده أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على أن تكون الرياضة إحدى ركائز بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويعزز التكامل بين المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن مناقشة القانون الجديد تتيح الفرصة لإلقاء الضوء على واقع الوسط الرياضي والإعلام الرياضي في ظل التشريعات الجديدة، مشددًا على أن الإعلام شريك أساسي في تطوير الرياضة ونقل الصورة الصحيحة للرأي العام، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأشار سعده إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تقديم قانون عصري للرياضة يليق بمكانة مصر ويواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين الإعلام والرياضة ومؤسسات الدولة يعزز من مسيرة بناء الإنسان المصري.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث طرح الإعلاميون والصحفيون عددًا من الأسئلة الجوهرية حول مستقبل الرياضة المصرية وآليات تطبيق التعديلات القانونية الجديدة، وهو ما عكس حرصًا كبيرًا على المشاركة في صياغة رؤية متكاملة للرياضة والإعلام الرياضي في ظل الجمهورية الجديدة.

الشباب والرياضة الإعلاميين الجمهورية الجديدة

