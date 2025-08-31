البيت الأبيض يدرس تغيير اسم «البنتاجون».. وترامب يلوّح بإعادة «وزارة الحرب» |تفاصيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خططًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ"وزارة الحرب"، بعد أن أثار ترامب هذا الاحتمال الاثنين الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تغيير اسم وزارة الدفاع، باعتبارها أكبر وزارة في الحكومة الأمريكية، من المرجح أن يتطلب تحركًا من الكونجرس، غير أن البيت الأبيض يدرس أساليب بديلة لتنفيذ التغيير.

وقدّم النائب الجمهوري جريج ستيوب، من ولاية فلوريدا، تعديلاً على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يقضي بتغيير اسم الوزارة، في إشارة إلى وجود بعض الدعم الجمهوري في الكونجرس لهذا التوجه.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية، لكنه سلّط الضوء على تصريحات ترامب التي شدّد فيها على القدرات الهجومية للجيش الأمريكي.

وقال ترامب: "ينبغي أن يُركز جيشنا على الهجوم، لا الدفاع فقط، ولهذا السبب أعطيت الأولوية للمقاتلين في البنتاجون بدلاً من التنوع والإنصاف والشمولية. ترقبوا!"

وأضاف: "كان يُطلق عليها سابقًا وزارة الحرب، وكان ذلك يمنحها صوتًا أقوى. نحن نريد الدفاع، ولكننا نريد الهجوم أيضًا... كوزارة حرب، فزنا بكل شيء، وأعتقد أننا سنضطر للعودة إلى ذلك".