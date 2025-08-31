مساعٍ لإحياء نظام عالمي مُتعدّد الأقطاب| الرئيس الروسي يصل الصين للمشاركة بقمة «شنغهاي»

قالت وكالة «رويترز» إن الرئيس الروسي يصل إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين.

وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نُشرت اليوم (السبت)، عشية مغادرته إلى الصين في رحلة تستمر أربعة أيام، بأنه سيعيد إحياء فكرة نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في مدينة تيانجين جنوب شرقي بكين، لا بد أن يسفر عن «زخم قوي إضافي» في تشكيل هذا النظام العالمي.

ولم يُشر بوتين إلى الولايات المتحدة أو إلى «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، في المقابلة الطويلة المكتوبة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين.