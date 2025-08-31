قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المعتصم سالم: الفوز على الأهلي أعاد الثقة لبيراميدز

علا محمد

أعرب المعتصم سالم المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز بهدفين نظيفين.

وقال المعتصم سالم المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" قدمنا مباراة قوية أمام فريق الأهلي بعد نتائج متذبذبة في بداية الدوري الممتاز وبيراميدز استحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط على من غياب أكثر من لاعب مثل محمد الشيبي ورحيل إبراهيم عادل للدوري الإماراتي ".

وواصل:" الفوز على فريق الأهلي دفعة معنوية قوية لفريق بيراميدز قبل توقف الدوري بسبب أجندة منتخب مصر ودفعة معنوية للاعبين للظهور بشكل فني مميز خلال بطولة كأس الانتر كونتيننتال الذي يشارك فيها فريق بيراميدز "

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المعتصم سالم المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز

