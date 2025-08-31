قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ qingyun kong، رئيسة شركة جيانغسو فينغهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية.


وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى جهود الدولة المصرية فى مجال تحلية المياه، لافتا إلى تطلع الحكومة التوسع فى هذا المجال، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الصينية المتخصصة فى هذا المجال، منوها إلى أنه تم ترشيح شركة جيانغسو فينغهاي لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، من جانب فخامة الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اللقاء مع فخامته بالأمس.


ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لديها احتياجات أساسية في مجال تحلية مياه البحر، وتسعى لتوطين الصناعات الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا على المدى القصير، من 5 إلى 6 سنوات قادمة. 


من جانبها، أعربت  qingyun kong، عن تقديرها للتعاون مع مصر فى مجال تحلية المياه، مستعرضة خبرات شركة جيانغسو فينغهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، فى مجال التحلية، وما تقوم به من تطوير لأساليب التحلية عبر البحوث والتطوير.


وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة الشركة النموذج الذي تم انتاجه فى الصين لتحلية مياه البحر، وتصل قدرته لتحلية 10 آلاف متر مكعب يوميا، مع إمكانية زيادتها لكي تتواكب مع الاحتياجات المصرية، لافتة إلى أن هذا النموذج يعتمد علي الطاقة المتجددة فى تحلية المياه.


وفى ختام اللقاء، اقترح رئيس الوزراء إمكانية التواصل بين المسئولين المعنيين في مصر عن هذا المجال مع مسئولي الشركة لبحث أوجه التعاون المشترك فى هذا المجال الحيوي.
 

رئيسة شركة جيانغسو فينغهاي قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس تيانجين جمهورية مصر العربية تحلية مياه البحر رئيس جمهورية الصين مصطفى مدبولي مجال تحلية مياه البحر

