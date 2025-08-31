قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة

محمود عبد القادر

أعلنت الوكالة اليهودية، اليوم الأحد، أن رئيسها اللواء (احتياط) دورون ألموغ، اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة إلى جنوب أفريقيا، وذلك في أعقاب تقارير عن احتمال إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل سلطات الدولة، التي تقود الدعوى القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وجاء في بيان الوكالة بحسب موقع “والا” العبري: "بناء على تقييم محدث للوضع، تقرر تأجيل زيارة رئيس الوكالة اليهودية إلى جنوب أفريقيا، وذلك من باب الحيطة والحذر". وأضافت أن أنشطتها مع الجاليات اليهودية في أنحاء العالم "تستمر كالمعتاد دون أي تغيير".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية ضد إسرائيل في لاهاي، على خلفية حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، واتهمت فيها تل أبيب بارتكاب جرائم حرب وجائم ضد الإنسانية، ما جعلها في طليعة الدول التي تتبنى مسارا سياسيا وقانونيا حازما ضد الحكومة الإسرائيلية.

ويخشى في إسرائيل من أن زيارة ألموغ – الذي شغل مناصب عسكرية وأمنية رفيعة في السابق – قد تعرضه لملاحقات قضائية أو أوامر توقيف دولية، في ظل تصاعد حملات المقاطعة والضغوط الدولية.

ورغم إلغاء الزيارة، شددت الوكالة اليهودية على استمرار نشاطها العالمي، مشيرة إلى أن "مبعوثيها يعملون بشكل روتيني في 66 دولة، ويستمرون في تعزيز الروابط بين الجاليات اليهودية ودولة إسرائيل".

