لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تدريب الكفاءات أولوية.. القابضة للمطارات تتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وتنمية رأس المال البشري.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى الاهتمام بمواصلة التدريب والارتقاء بكفاءة وقدرات الكوادر العاملة في مختلف أنشطة النقل الجوى.

قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتنمية مهارات العاملين بالمطارات المصرية وشركاتها التابعة، بما يتماشى مع أحدث معايير منظمه ال ICAO وتشريعات سلطة الطيران المدني المصري. 

كما يتضمن البروتوكول وضع خطط تدريبية سنوية، وتنظيم دورات متقدمة في مجالات المراقبة الجوية، وإدارة وتشغيل المطارات، ومعلومات الطيران والاتصالات، مع توفير فرص للتدريب العملي والزيارات الميدانية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا التعاون يعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الطيران المدني.

وقال إن التدريب المستمر وتنمية مهارات الكوادر العاملة يسهمان بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الحفني أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تمثل صرحًا علميًا رائدًا في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في إعداد وتأهيل الكفاءات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية العنصر البشري بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في مجال الطيران المدني.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب داخل قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد حجر الزاوية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل بالمطارات. 

وقال عرب إن التعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران يتيح تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع أحدث النظم العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وتعزيز مكانة المطارات المصرية كمراكز تشغيلية متطورة على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا وقد أعرب الطيار عزت متولي، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أن الأكاديمية ستواصل دورها الريادي كأحد أهم الصروح العلمية المتخصصة في المنطقة في مجال التعليم والتدريب بعلوم الطيران المدني.

وزير الطيران وزير الطيران المدنى سامح الحفني الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

رانيا المشاط

التخطيط: 144.8مليار جنيه استثمارات مستهدفة بالزراعة والري بخطة 25/26

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر

صورة تعبيرية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار بنمو 8% خلال 7 أشهر

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

