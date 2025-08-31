محافظ جنوب سيناء: إنتاج 400 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر باستثمار أجنبي خارجي

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الجلسة التشاورية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع طاقة الهيدروجين الأخضر بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفرانس فام، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، و أمجد محمد الحويني، رئيس قطاع الدراسات والبحوث، وكريم عمارة، استشاري المشروع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الجلسة تعكس توجيهات الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق رؤية مصر 2023، واستراتيجية الدولة المصرية التي انبثقت منها رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة للمحافظة التي صدق عليها الرئيس، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتمحور في جعل جنوب سيناء نموذجا دوليا وعاصمة للاستدامة والتنمية المستدامة، وتعزيز التصنيف الدولي لها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوافق التام والفهم العميق للمعايير الدولية و الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من أبرزها الحفاظ على البيئة والحد من التلوث خاصة من خلال توليد طاقة نظيفة صديقة للبيئة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل المياه والرياح والطاقة الشمسية، لكونها مصادر غير قابلة للنضوب وغير ضارة للبيئة، ولا تتسبب في الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، وبالتالي فهي تتواكب مع الوسائل والأساليب الحديثة والعالمية التعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنه يشجع تنفيذ المشروع بمدينة طور سيناء، لكونها موقع جرى اختياره بعناية بناءا على دراسات وبحوث أكدت تفرده، وجمعه بين الطاقة الشمسية والكهرو مائية، ويمثل فرصة للمساهمة في انتاج وتوليد الكهرباء بدون ضوء الشمس لمدة 24ساعة، فضلا عن وصول الانتاجية إلى قرابة 400 ألف طن سنويا من الأخضر، باستثمار أجنبي خارجي يصل إلى ما بين 15 حتى 20 مليار دولار ، وهو ما يعادل حوالي ترليون جنيه مصري.