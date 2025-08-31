قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن: علي ماهر يوافق على تدريب الأهلي.. والإعلان عن إقالة ريبيرو خلال ساعات
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
محافظات

محافظ جنوب سيناء: إنتاج 400 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر باستثمار أجنبي خارجي

محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء
محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء
ايمن محمد

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الجلسة التشاورية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع طاقة الهيدروجين الأخضر بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،  وفرانس فام، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، و أمجد محمد الحويني، رئيس قطاع الدراسات والبحوث، وكريم عمارة، استشاري المشروع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الجلسة تعكس توجيهات الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق رؤية مصر 2023، واستراتيجية الدولة المصرية التي انبثقت منها رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة للمحافظة التي صدق عليها الرئيس، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتمحور في جعل جنوب سيناء نموذجا دوليا وعاصمة للاستدامة والتنمية المستدامة، وتعزيز التصنيف الدولي لها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوافق التام والفهم العميق للمعايير الدولية و الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من أبرزها الحفاظ على البيئة والحد من التلوث خاصة من خلال توليد طاقة نظيفة صديقة للبيئة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل المياه والرياح والطاقة الشمسية، لكونها مصادر غير قابلة للنضوب وغير ضارة للبيئة، ولا تتسبب في الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، وبالتالي فهي تتواكب مع الوسائل والأساليب الحديثة والعالمية التعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنه يشجع تنفيذ المشروع بمدينة طور سيناء، لكونها موقع جرى اختياره بعناية بناءا على دراسات وبحوث أكدت تفرده، وجمعه بين الطاقة الشمسية والكهرو مائية، ويمثل فرصة للمساهمة في انتاج وتوليد الكهرباء بدون ضوء الشمس لمدة 24ساعة، فضلا عن وصول الانتاجية إلى قرابة 400 ألف طن سنويا من الأخضر، باستثمار أجنبي خارجي يصل إلى  ما بين 15 حتى 20 مليار دولار ، وهو ما يعادل حوالي ترليون جنيه مصري.

جنوب سيناء شرم الشيخ الهيدروجين الأخضر جلسة استماع

