افتتاح فعاليات "المعرض الدائم للصحافة والإعلام التربوي" بمحافظة الأقصر

افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، فعاليات "المعرض الدائم للصحافة والإعلام التربوي" بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



وتضمن المعرض باقة متميزة من إبداعات الطلاب في مجال الصحافة والإعلام، شملت الصحف النثرية والمصورة، والمقالات، والكاريكاتير، وغيرها من الفنون الصحفية التي جاءت ثمرة جهد وإشراف أخصائيي الصحافة بمختلف الإدارات التعليمية.

وخلال الافتتاح، نقل المهندس عبد الرحمن أحمد تحيات الدكتور صفوت جارح وكيل الوزارة لأعضاء الوفد الوزاري، موجهاً رسالة شكر وتقدير للطلاب المشاركين على ما قدموه من أعمال إبداعية تعكس موهبتهم وتميزهم، ولأسرة الصحافة بالمديرية من موجّهين وأخصائيين على ما بذلوه من جهد ساهم في إظهار الوجه المشرف لمحافظة الأقصر في هذا المحفل التربوي المتميز.