رئيس جامعة عين شمس يتفقد مقر دعم الطلاب في إجراءات التقديم الإلكتروني بجامعة عين شمس الأهلية

تفقد صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، مقر جامعة عين شمس الأهلية المخصص لاستقبال الطلاب للتقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك بحضور سمير عثمان القائم بعمل الأمين العام للجامعة الأهلية.

وأشاد خلال الجولة بحسن التنظيم والجهد المبذول من القائمين على عملية التقديم، مؤكدًا حرص جامعة عين شمس الأهلية على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الجدد منذ اللحظة الأولى لانضمامهم.

كما أكد أن الجامعة تسعى لأن تكون نموذجًا رائدًا في التعليم الجامعي من خلال برامج أكاديمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن ما تقدمه الجامعة من دعم للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التقديم يعكس التزامها الدائم بتذليل العقبات وتيسير الإجراءات تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشهد مقر الجامعة بدار الضيافة (خلف مستشفى عين شمس التخصصي) استمرارًا في الإقبال الكثيف من الطلاب، حيث حرصت الجامعة على توفير فريق عمل متخصص لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، إلى جانب وجود منسقين أكاديميين للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وتذليل أي عقبات، وذلك يوميًا طوال فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025، كما يمكن التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

https://nasu.edu.eg

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي:

• كلية الطب

• كلية الهندسة

• كلية الأعمال

• كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

وتحرص جامعة عين شمس الأهلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلابها، ويعكس الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة المجتمع في المستوى الأكاديمي للبرامج الحديثة التي تقدمها الجامعة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.