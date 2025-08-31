رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بحي اللوتس والتسعين الشمالي

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمدينة القاهرة الجديدة، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية المدينة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحي اللوتس، وكذا أعمال رفع كفاءة وإعادة الأسفلت بمحور التسعين الشمالي.

خطة شاملة لتطوير

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية بالمدينة، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة السكان، مشيراً إلى أن حي اللوتس يشهد حالياً تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، بينما يشهد محور التسعين الشمالي أعمال إعادة رصف وتوسعة ورفع كفاءة طبقات الأسفلت.

اهتماماً كبيراً بمتابعة الأعمال ميدانياً

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن جهاز المدينة يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة جميع الأعمال ميدانياً لضمان الانتهاء منها وفق المخطط وبما يلبي احتياجات المواطنين



