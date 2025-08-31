قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان يتابع مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر

آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشى السياحية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

واستعرض المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمشروعات القائمة بالمماشي السياحية بالمدينة والتي تضم مباني مولات ومحال تجارية ومباني مطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء وأماكن جلوس عامة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المماشي الجاري تنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار متابعة تطبيق والالتزام بالضوابط الموضوعة والهدف المرجو من تلك المشروعات.

