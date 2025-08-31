التصريح بدفن جثة عامل دليفرى لقى مصرعه من أعلى كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب يعمل مندوب توصيل محل حاتي، لقي مصرعه من أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

من ناحية أخرى خيم الحزن على منطقة المطرية بالقاهرة، بعد وفاة شاب في مقتبل العمر، لم يتجاوز الـ 28 عاما، إثر إقدامه على إنهاء حياته من أعلى كوبري مسطرد بمحافظة القليوبية، في واقعة مؤلمة تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها البعض تحت وطأة الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.

وكان الشاب يعمل في توصيل الطلبات اليومية "دليفري"، يعيش صراعا داخليا صامتا بين خلافات متكررة مع خطيبته وغياب والده، وهو ما جعله يشعر بالوحدة وفقدان السند، لتتراكم عليه الأعباء حتى قادته إلى قراره المأساوي.