استعدادات بالوادي الجديد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة آمنة للطلاب

شهدت محافظة الوادي الجديد، استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية أعمال الصيانة والتجهيز داخل المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب، وذلك بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضمنت الاستعدادات الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وصيانة الأثاث المدرسي، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس بالتعاون مع الوحدات المحلية تسوية الطرق المؤدية للمدارس، بما يسهم في تيسير حركة الطلاب وأولياء الأمور، مع إنشاء مطبات صناعية أمام البوابات لحمايتهم من خطورة السيارات المسرعة، فضلًا عن متابعة شبكات الكهرباء والإنارة والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوفير مصادر المياه بشكل دائم.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال قبل بدء الدراسة، مع توفير بيئة نظيفة وآمنة تحفز الطلاب على التحصيل العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة لمتابعة جاهزية المدارس، مشيرًا إلى أنه تم سد العجز في بعض التخصصات بالمدرسين، مع توزيع القوى البشرية المتاحة لتحقيق أفضل أداء تعليمي.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي كافة التجهيزات داخل المدارس، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بداية جادة للعام الدراسي تواكب خطط الدولة في تطوير العملية التعليمية، ورفع مستوى الجودة داخل مدارس الوادي الجديد.