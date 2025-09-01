قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع جديد في الأهلي يحسم بديل ريبيرو.. وحالة واحدة تبعد النحاس| فيديو

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
يارا أمين

قال محمود صبري، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، إن قرار النادي الأهلي برحيل المدير الفني ريبيرو جاء في توقيت مناسب، مؤكداً أن التعاقد معه من البداية كان مفاجأة غير محسوبة.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يعاني من مشكلات واضحة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى تراجع أداء خط الدفاع، مشيراً إلى أن الحارس محمد الشناوي يمر بظروف صعبة وكان مسؤولاً عن أحد هدفي اللقاء الأخير.

وأوضح رئيس تحرير الأهرام الرياضي أن غياب إمام عاشور أثر بشكل كبير على الفريق، لكن لا يجب أن يقوم أداء الأهلي على لاعب واحد فقط، لافتاً إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة لكنها لا تقدم الأداء المنتظر، وهو ما تسبب في غضب واسع بين جماهير القلعة الحمراء.

وأشار صبري إلى أن الأهلي يحتاج لمدرب شاب يمتلك رؤية واضحة وسيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اسم أيمن الرمادي مستبعد من حسابات الإدارة، بينما يُعد عماد النحاس الأقرب لتولي المهمة حال تعثر التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات كبيرة.

وكشف رئيس تحرير الأهرام الرياضي أن اجتماع إدارة الأهلي المقرر اليوم سيحسم مصير الجهاز الفني للفريق وتحديد هوية المدير الفني الجديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج لقرارات حاسمة لإعادة الانضباط والروح داخل صفوف الفريق.

واختتم: "سيد عبد الحفيظ أكد بذاته أن دوره في منصب مدير الكرة مرحلة وانتهت، ولابد من إعداد كوادر لتولي ذلك المنصب".

محمود صبري الأهلي ريبيرو أحمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

محافظ الإسكندرية الأسبق: تسليم وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء المدة

الزمالك ووادي دجلو

منكم لله رفعتولي الضغط.. عمرو أديب يعلق على خسارة الزمالك من وادي دجلة

عمرو أديب

موسم سياحي بامتياز.. عمرو أديب: أهنئ الدولة المصرية على قدرتها في جذب هذا العدد من السائحين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد