من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
رياضة

لم يكونوا رجالا.. عفت نصار ينتقد لاعبي الزمالك

يارا أمين

انتقد عفت نصار نجم الزمالك السابق، اداء لاعبي الزمالك امام وادي دجلة بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف.

وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك كان سيئا للغاية امام وادي دجلة واللاعبين كانوا تايهين امام دجلة.

وأضاف: هناك علامات استفهام على مستوى فيريرا الفني مع لاعبي الزمالك ولابد من محاسبته ورحيله عن نادي الزمالك والفريق تحت قيادته باهت بدون اي مستوى.

وتابع: فيريرا لا يستحق فرصة ثانية ولم يقدم اي جديد لنادي الزمالك، ويانيك فيريرا لم يثبت جدارته حتى اليوم مع الزمالك.

وواصل: أين لاعبي الزمالك اليوم امام وادي دجلة، ودجلة ليس الفريق الكبير الذي يظهر أمامه الزمالك بهذا المستوى ولاعبو الزمالك لم يكونوا رجالا

