لم يكونوا رجالا.. عفت نصار ينتقد لاعبي الزمالك

انتقد عفت نصار نجم الزمالك السابق، اداء لاعبي الزمالك امام وادي دجلة بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف.

وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك كان سيئا للغاية امام وادي دجلة واللاعبين كانوا تايهين امام دجلة.

وأضاف: هناك علامات استفهام على مستوى فيريرا الفني مع لاعبي الزمالك ولابد من محاسبته ورحيله عن نادي الزمالك والفريق تحت قيادته باهت بدون اي مستوى.

وتابع: فيريرا لا يستحق فرصة ثانية ولم يقدم اي جديد لنادي الزمالك، ويانيك فيريرا لم يثبت جدارته حتى اليوم مع الزمالك.

وواصل: أين لاعبي الزمالك اليوم امام وادي دجلة، ودجلة ليس الفريق الكبير الذي يظهر أمامه الزمالك بهذا المستوى ولاعبو الزمالك لم يكونوا رجالا