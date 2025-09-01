بعد خروجه من حسابات جيسوس.. أوتافيو يقترب إلى هذا النادي

كشف تقرير صحفي عن وجهة أوتافيو مونتيرو، لاعب النصر السعودي، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق جورجي جيسوس.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، سيتحدد اليوم الاثنين مصير البرتغالي أوتافيو بالانضمام إلى القادسية أو الدرعية، وذلك بعد الاستقرار على رحيله، خلال الفترة الحالية بصورة نهائية، مشيراً إلى أن الساعات القادمة ستشهد حسم في هذا الأمر.



وأضافت أن القادسية قطع مشوارا كبيرا في المفاوضات مع نادي النصر واللاعب، لضمه بصيغة نهائية.

النصر يضرب التعاون بخماسية

يذكر أن النصر اكتسح القادسية بخماسية نظيفة، في افتتاح مشواره بالدوري السعودي، الجمعة المقبل.

جاءت خماسية النصر بتوقيع جواو فيليكس (هاتريك) وكريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان.