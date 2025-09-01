محافظ الإسماعيلية يعزي أُسر ضحايا حادث مجمع خط الغاز بأبوسلطان ويطمئن على المصابين بمستشفى فايد التخصصي

يتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ، حالة المصابين في الحادث الذي وقع أمس بمجمع البلوف لخط الغاز بمنطقة أبوسلطان بمركز ومدينة فايد، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى فايد التخصصي.

وتابع "أكرم" مع الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد ناصف مدير مستشفى فايد التخصصي حالة المصابين، واطمأن على الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم حتى تمام الشفاء.

وتقدم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بخالص التعازي لأسر الضحيتين، سائلًا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه، حرص المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علي تفقد مصابي حادث انفجار غرفة التحكم بمستشفي فايد المركزي.



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في تمام الساعة 6:40 مساء أمس الاحد، ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

وأوضحت الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث. وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز ، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين و تتمني الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.