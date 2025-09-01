قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 سبتمبر الحكم على أم ساجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل
تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لأولى ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إياتا يُعيّن توماس رينارت نائبًا أول لرئيس الاتحاد للشؤون الخارجية
برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي
غير اسمه إلى محمد.. أرجنتيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء الكبير بالغردقة
جيش الاحتلال: دمرنا مسارات تحت الأرض في خان يونس بطول 8 كيلو مترات
وزير التعليم يفتتح 5 مدارس بالقليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد|صور
بحوث الصحراء: مشروع رائد لإدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء
الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات لدول مجموعة العشرين خلال أول 5 شهور من 2025
رغم استدعائه للمنتخب | مروان عطية يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا
بصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
عاجل.. حركة طالبان: حصيلة زلزال أفغانستان تتجاوز 800 قتيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 5 مدارس بالمحافظة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خمس مدارس جديدة بمحافظة القليوبية والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التعليمية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومى، وفى ضوء الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.


واستهل  الوزير محمد عبد اللطيف والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الافتتاحات بافتتاح مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا – بنها، والتى تضم فصلين لمرحلة رياض الأطفال، و٦ فصول للمرحلة الابتدائية، و٣ فصول للمرحلة الإعدادية.


وقام الوزير والمحافظ بتفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل، حيث أشادا بجاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، مؤكدين على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم.
وفى إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية المشتركة المجاورة لمدرسة مرصفا للتعليم الأساسي، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من دهانات وجاهزية الفصول لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.


كما تفقد الوزير والمحافظ فصول مدرسة الشهيد صلاح صلاح محمود الابتدائية المشتركة المجاورة أيضا لمدرسة مرصفا للتعليم الأساسي والتى تضم ٤٦ فصلًا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، حيث وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة، مع التأكيد على تهيئتها قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.


وتوجه الوزير والمحافظ عقب ذلك إلى قرية كوم أطرون لافتتاح مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات، والتى تضم ٣٤ فضلًا وعدد ٥ معامل، حيث قاما بجولة داخل فصول المراحل المختلفة، بالإضافة إلى حجرات الأنشطة المتنوعة، وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات الحديثة التي تدعم تنمية قدرات الطلاب على التحصيل الدراسى.


كما شملت الجولة افتتاح مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي – قرية كوم أطرون بمركز طوخ، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة التي تضم عدد ٣١ فصلا و٥ معامل، وقاعات للأنشطة، كما تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، والفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.


وأشاد الوزير بجودة الإنشاءات والتجهيزات، موجهًا بالحفاظ على هذه المنشأة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم بجانب التحصيل العلمي.


وقام وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية ، عقب ذلك، بافتتاح مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طوخ التعليمية والتى تضم ١١ فصلاً و٣ معامل، وقاما بجولة داخل الفصول والمعامل، وأشادا بتجهيزات المدرسة، مؤكدين حرص الدولة على توفير مدارس عصرية قادرة على استيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة.


واختتم  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولتهما بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية التابعة لإدارة القناطر الخيرية، والتي تضم 28 فصلًا دراسيًا و4 معامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية. 


وخلال افتتاح المدرسة، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وأكد وزير التربية والتعليم فى هذا السياق، أن هذا النموذج يعد من أفضل النماذج التعليمية الناجحة التى تحرص الدولة على التوسع بها بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم الحياتية جنبًا إلى جنب مع التحصيل الأكاديمي.


وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته أن افتتاح هذه المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة يأتي في إطار جهود التوسع في أعداد المدارس بالتعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في جهود تقليل الكثافات الطلابية وتقديم عملية تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس.


ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة تحرص على توفير الدعم الكامل للمنظومة التعليمية، من خلال التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المدارس يمثل إضافة حقيقية تخدم أبناء القليوبية وتلبي احتياجاتهم التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

بليغ حمدي

دار الأوبرا تحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي

معتزة عبد الصبور

نجوم يعيشون في حالة قلق بسبب قانون الإيجار القديم.. معتزة عبدالصبور ونادية رشاد الأبرز

أنف وثلاثة عيون

أنف وثلاثة عيون يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

بالصور

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد