حلوى المولد.. بين روح المناسبة وضرورات السلامة الغذائية

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يحمل طابعًا روحانيًا مميزًا لدى المصريين، إلا أن مظاهره، وخاصة تناول حلوى المولد، تحتاج إلى التزام بضوابط صحية، حتى لا تتحول من عادة اجتماعية محببة إلى سبب لمشكلات صحية، خصوصًا لدى الأطفال ومرضى السكري.

وأوضح "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن صناعة الحلوى شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالماضي، حيث لم تعد تُصنع وتُباع في شوادر غير صحية كما كان يحدث سابقًا، بل أصبحت تُنتج داخل مصانع خاضعة للرقابة الصحية، وتُعرض في عبوات نظيفة ومحكمة الغلق، ما يتيح للمستهلك قراءة مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته بسهولة.

ونصح بضرورة شراء الحلوى من أماكن مرخصة، يتوفر بها إشراف صحي، مع التأكد من نظافة المكان والبائع، لتفادي أي مخاطر ناتجة عن التخزين أو التلوث.