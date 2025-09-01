فخري الفقي: استضافة مجموعة العشرين في القاهرة تقدير لدور مصر رمانة الميزان في المنطقة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع مجموعة العشرين الاثنين في القاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، موضحًا أنه ينعقد كل عام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي.

التمثيل العربي والأفريقي

أوضح" الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ،في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول العربية ممثلة في المملكة العربية السعودية، بينما تمثل جنوب أفريقيا القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن انعقاد الاجتماع في مصر رغم أنها ليست عضوًا بالمجموعة ،يعكس تقديرًا لدورها في السلام الإقليمي وتقليل التوترات سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن وحتى فلسطين.

انعكاسات اقتصادية

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة ،إلى أن استضافة هذا الاجتماع سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، موضحًا أن التضخم وسعر الفائدة بدآ في التراجع بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، مع توقعات بمزيد من التخفيضات بنهاية العام.

فرص للقطاع الخاص

توقع" الفقي" أن تصل أسعار الفائدة إلى 12% مع نهاية العام، وهو ما سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في أنشطته ،وخلق فرص عمل أكثر، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في السلع المعمرة، مثل العقارات والسيارات.