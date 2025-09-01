قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب تجويع..مدبولي: جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فخري الفقي: استضافة مجموعة العشرين في القاهرة تقدير لدور مصر رمانة الميزان في المنطقة

فخري الفقي
فخري الفقي
قسم التوك شو

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع مجموعة العشرين  الاثنين في القاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، موضحًا أنه ينعقد كل عام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي.

التمثيل العربي والأفريقي

أوضح" الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ،في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول العربية ممثلة في المملكة العربية السعودية، بينما تمثل جنوب أفريقيا القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن انعقاد الاجتماع في مصر رغم أنها ليست عضوًا بالمجموعة ،يعكس تقديرًا لدورها في السلام الإقليمي وتقليل التوترات سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن وحتى فلسطين.

انعكاسات اقتصادية

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة ،إلى أن استضافة هذا الاجتماع سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، موضحًا أن التضخم وسعر الفائدة بدآ في التراجع بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، مع توقعات بمزيد من التخفيضات بنهاية العام.

فرص للقطاع الخاص

توقع" الفقي" أن تصل أسعار الفائدة إلى  12% مع نهاية العام، وهو ما سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في أنشطته ،وخلق فرص عمل أكثر، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في السلع المعمرة، مثل العقارات والسيارات.

فخري الفقي الدكتور فخري الفقي مجلس النواب مجموعة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

ترشيحاتنا

مناسك العمرة

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الأخذ بالأيسر في المذاهب الأربعة في الفتاوى.. وحكم ارتداء المرأة الكمامة في العمرة.. وهل صام النبي يوم الإثنين احتفالا بمولده

دار الإفتاء

هل يجوز الأخذ بالأيسر في المذاهب الأربعة بكل مسألة شرعية؟ الإفتاء توضح

شيخ الأزهر

الأزهر يعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين

بالصور

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد