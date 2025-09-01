كهربا يوجه رسالة إلى مؤمن سليمان.. ماذا قال؟

وجه محمود كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، رسالة لمؤمن سليمان لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وتغنى كهربا بمؤمن سليمان بعد مكالمة فيديو جمعتهما، بأغنية شكرا للفنانة اصالة.

وأعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.