وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

نجم الزمالك يثير الجدل بموقف مفاجئ عقب هزيمة الفريق.. ماذا فعل؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

أثار الكابتن جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب رد فعله المفاجئ بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة.

ملعب «السلام»، قد استضاف مباراة وادي دجلة ضد الزمالك أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

مباراة الزمالك ووادي دجلة

خسر نادي الزمالك مساء أمس، أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك في الدقيقة العاشرة، وعدل أحمد فاروق النتيجة لصالح وادي دجلة في الدقيقة الـ 60.

وأضاف محمود دياسطي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 66، وتحصل محمود حمدي الونش على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 72.

كما تحصل أيضًا اللاعب إبراهيم البهنسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 84.

بهذه النتيجة تجمد رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 5 مباريات.

وقفز نادي وادي دجلة إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك القادمة ستكون أمام فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة يوم السبت، الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «الجيش» ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة الزمالك ضد المصري ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ماذا فعل نجم الزمالك السابق؟

كشفت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»، عن اعتذار جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، بشكل مفاجئ عن الحلقة رغم وصوله إلى «الاستوديو».

وقالت سهام صالح في تصريحات خلال برنامجها المذاع على قناة «أون»: «الكابتن جمال عبدالحميد كان مشرفني النهاردة في الحلقة، وحضر إلى الاستديو واتفرج معانا على المباراة».

وأضافت: «قبل المباراة ما تخلص وتحديدا مع الهدف الثاني لفريق وادي دجلة، الكابتن جمال تقريبا زعل بسبب الهدف واعتذر عن استكمال الحلقة وغادر الاستوديو».

وأتمت: «يمكن مكنش عنده حاجة يقولها، أو متضايق من النتيجة اللي حصلت، ده فعلا اللي حصل النهاردة من الكابتن جمال، ولعل المانع خير».

الزمالك مباراة الزمالك ووادي دجلة نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة جمال عبدالحميد الدوري المصري

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ| القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

مصطفي شوبير

مصطفي شوبير أبرز الخاسرين من رحيل ريبيرو عن الأهلي

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008

منتخب الناشئين يتلقى الخسارة الثانية أمام العراق في كأس الخليج

خالد الغندور

الغندور: الأهلي بدأ الدوري بأسوأ انطلاقة بعد 4 مباريات فقط

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد