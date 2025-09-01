نجم الزمالك يثير الجدل بموقف مفاجئ عقب هزيمة الفريق.. ماذا فعل؟

أثار الكابتن جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب رد فعله المفاجئ بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة.

ملعب «السلام»، قد استضاف مباراة وادي دجلة ضد الزمالك أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

مباراة الزمالك ووادي دجلة

خسر نادي الزمالك مساء أمس، أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك في الدقيقة العاشرة، وعدل أحمد فاروق النتيجة لصالح وادي دجلة في الدقيقة الـ 60.

وأضاف محمود دياسطي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 66، وتحصل محمود حمدي الونش على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 72.

كما تحصل أيضًا اللاعب إبراهيم البهنسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 84.

بهذه النتيجة تجمد رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 5 مباريات.

وقفز نادي وادي دجلة إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك القادمة ستكون أمام فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة يوم السبت، الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «الجيش» ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة الزمالك ضد المصري ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ماذا فعل نجم الزمالك السابق؟

كشفت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»، عن اعتذار جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، بشكل مفاجئ عن الحلقة رغم وصوله إلى «الاستوديو».

وقالت سهام صالح في تصريحات خلال برنامجها المذاع على قناة «أون»: «الكابتن جمال عبدالحميد كان مشرفني النهاردة في الحلقة، وحضر إلى الاستديو واتفرج معانا على المباراة».

وأضافت: «قبل المباراة ما تخلص وتحديدا مع الهدف الثاني لفريق وادي دجلة، الكابتن جمال تقريبا زعل بسبب الهدف واعتذر عن استكمال الحلقة وغادر الاستوديو».

وأتمت: «يمكن مكنش عنده حاجة يقولها، أو متضايق من النتيجة اللي حصلت، ده فعلا اللي حصل النهاردة من الكابتن جمال، ولعل المانع خير».