مانشستر يونايتد يعزز مركز حراسة المرمى بضم هذا اللاعب

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق لضم حارس المرمى سين لامينز من رويال أنتويرب بعقد مدته خمس سنوات مقابل 18.1 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت، وفقًا لتقارير إعلامية بريطانية.

ويُعتبر البلجيكي البالغ من العمر 23 عامًا موهبة واعدة، وقادرًا على إزاحة أندريه أونانا وألتاي بايندير، اللذين عانيا هذا الموسم، ليصبح الحارس الأول للنادي.

كما ارتبط اسم يونايتد بحارس مرمى أستون فيلا، إميليانو مارتينيز.

وأثبتت حراسة مرمى يونايتد أنها مكلفة للغاية هذا الموسم، حيث تسبب أونانا في هدفين في خسارتهم الصادمة أمام غريمسبي تاون، من دوري الدرجة الثانية، في الجولة الثانية من كأس الرابطة يوم الأربعاء. ثم ارتكب بايندير خطأً في فوز فريقه 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وقال روبن أموريم، مدرب يونايتد، الأسبوع الماضي: "أعتقد أنه من الصعب أن تكون حارس مرمى مانشستر يونايتد في هذه اللحظة. إنهم بشر. في مانشستر يونايتد، كل شيء في الأخبار".

وحافظ لامينز على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 60 مباراة خاضها مع أنتويرب منذ ظهوره الأول في نوفمبر 2023.