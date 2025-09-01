مانشستر يونايتد يعزز مركز حراسة المرمى بضم هذا اللاعب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق لضم حارس المرمى سين لامينز من رويال أنتويرب بعقد مدته خمس سنوات مقابل 18.1 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت، وفقًا لتقارير إعلامية بريطانية.

ويُعتبر البلجيكي البالغ من العمر 23 عامًا موهبة واعدة، وقادرًا على إزاحة أندريه أونانا وألتاي بايندير، اللذين عانيا هذا الموسم، ليصبح الحارس الأول للنادي.

كما ارتبط اسم يونايتد بحارس مرمى أستون فيلا، إميليانو مارتينيز.

وأثبتت حراسة مرمى يونايتد أنها مكلفة للغاية هذا الموسم، حيث تسبب أونانا في هدفين في خسارتهم الصادمة أمام غريمسبي تاون، من دوري الدرجة الثانية، في الجولة الثانية من كأس الرابطة يوم الأربعاء. ثم ارتكب بايندير خطأً في فوز فريقه 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وقال روبن أموريم، مدرب يونايتد، الأسبوع الماضي: "أعتقد أنه من الصعب أن تكون حارس مرمى مانشستر يونايتد في هذه اللحظة. إنهم بشر. في مانشستر يونايتد، كل شيء في الأخبار".

وحافظ لامينز على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 60 مباراة خاضها مع أنتويرب منذ ظهوره الأول في نوفمبر 2023.

