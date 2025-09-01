الأهلي يشيد بدور اللجنة القانونية لتعديل لائحة النظام الأساسي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة على توجيه الشكر إلى اللجنة القانونية المشكلة من قبل المجلس، لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وبما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والصادر بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

كما أثنى المجلس على المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة بعدما أنجزت مهمتها في فترة وجيزة، وكانت في حالة انعقاد مستمر منذ يوم 27 أغسطس الماضي لإتمام مهمتها.