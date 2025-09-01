قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخطار ورقي أو إلكتروني .. ضوابط جديدة لـ الإعلان عن الوظائف الشاغرة طبقا لقانون العمل الجديد
نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2025 الدور الثاني على صدى البلد |ظهرت الآن
رمضان عبد المعز: يجب علينا الاحتفاء بميلاد النبي ودراسة سيرته والاقتداء بأخلاقه
النائب العام يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة
وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025
بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب
الأهلي يحدد 19 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية
عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس ..مجاناً على صدى البلد
أسباب رحيل خوسيه ريبيرو عن الأهلي.. تفاصيل تقرير محمد يوسف لإداة النادي
مؤسسة أبو العينين تتبنى تعليم طفل الاسماعلية علي عبقري الرياضيات حتى الجامعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزاء السيناريست الراحل فاروق عبد الخالق بمسجد آل رشدان .. صور

عزاء السيناريست فاروق عبد الخالق
عزاء السيناريست فاروق عبد الخالق
تصوير إيهاب عيد

أقيم مساء اليوم الإثنين عزاء السيناريست الراحل فاروق عبد الخالق، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر. 

واستقبلت أسرة الراحل فاروق عبد الخالق، العزاء، ولم يشهد العزاء أي حضور فني.

عزاء السيناريست الراحل فاروق عبد الخالق
عزاء السيناريست الراحل فاروق عبد الخالق

وفاة السيناريست  فاروق عبد الخالق

توفي صباح يوم الجمعة، السيناريست  فاروق عبد الخالق، بحسب ما أعلن نجل شقيقه عبر فيسبوك. 

وقال في منشور : إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الكاتب والسيناريست والمنتج الفني الكبير فاروق عبد الخالق.

وأضاف: أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنات أسألكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة علي الراحل فاروق عبد الخالق  من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر. 

مهرجان الإسكندرية ينعى فاروق عبد الخالق

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إطلاق اسم السيناريست والمنتج الراحل فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار تقديراً لمسيرة فاروق عبد الخالق المليئة بالعطاء والإبداع، والذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد أن ترك بصمة واضحة في مجال السينما من خلال أعماله التي جمعت بين الكتابة والإنتاج والنقد السينمائي.

لقد جمع الراحل بين الكتابة والإنتاج والنقد، وأسهم في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، من بينها أفلام «كارت أحمر» (1994)، «فتاة من إسرائيل» (1999)، «القبطان» (1997)، و«موعد مع الرئيس»(1990). كما ظل اسمه حاضرًا في المشهد الفني من خلال أعمال حديثة مثل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» (2024)، ومسلسلي «بريستيج» و«مملكة الحرير» المقرر عرضهما في 2025.

وأكدت إدارة مهرجان الإسكندرية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الوفاء لرموز وصناع السينما الذين ساهموا في إثراء الفن السابع، وتخليداً لذكراهم بما يليق بقيمتهم وإسهاماتهم.

فاروق عبد الخال مسجد آل رشدان مدينة نصر السيناريست فاروق عبد الخالق وفاة السيناريست فاروق عبد الخالق

