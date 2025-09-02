إعادة محاكمة مالك عقار متهم بالتعدي على أرملة إحسان الترك.. بعد قليل

تنظر محكمة جنح الهرم، بعد قليل، إعادة إجراءات محاكمة مالك عقار ونجله، فى اتهامهما بالتعدى على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

وعاقبة محكمة جنح الهرم، مالك العقار ونجله غيابيا، بالحبس سنة، لاتهامهما بالتعدى على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

وقال دفاع أرمة الفنان الراحل إحسان الترك، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مالك العقار، وبعد انهائه إجراءات إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة، تم إخلاء سبيله.

كانت زوجة الفنان الراحل إحسان الترك، قدمت بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

وكشفت أرملة الفنان الراحل إحسان الترك، خلال تحقيقات النيابة، عن معاناتها الشديدة بعد وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها تعرضت للطرد من الشقة التى كانت تسكنها، على يد مالك العقار ونجله.

وأضافت أن صاحب الشقة طردها وتعدى عليا وعلى نجلها، لافتة إلى أته كان يرغب فى زيادة إيجار الشقة إلى 7 آلاف جنيه، فى حين أن عقد الإيجار المبرم بينهما يوجد به مبلغ أقل من ذلك بكثير، مؤكدة أنها تعيش فى شقة اخرى حاليا وتركت الشقة القديمة محل النزاع بعد تهديدات مالك العقار.