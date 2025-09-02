إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

أعلنت وكالة الدفاع الأوروبية، أن إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام الجاري؛ ليصل إلى 381 مليار يورو.

وذكر راديو فرنسا الدولي، أن الإنفاق بلغ 343 مليار يورو العام الماضي، وهو رقم قياسي بالفعل مقارنةً بعام 2023، وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرتها هذه الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي والمتخصصة في شؤون الدفاع.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبيو، رئيسة وكالة الدفاع الأوروبية كايا كالاس :"تنفق أوروبا مبالغ قياسية على دفاعها، لضمان أمن مواطنينا، ولن نتوقف عند هذا الحد.. هذا العام، تم إنفاق ما يقرب من 130 مليار يورو على استثمارات مثل الأسلحة الجديدة وزادت الدول الأوروبية إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وتسارع هذا الإنفاق أكثر في أعقاب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022".

وقررت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنها 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، زيادة جهودها، بتخصيص ما لا يقل عن 5٪ من إجمالي ناتجها المحلي للأمن على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك 3.5٪ للإنفاق العسكري البحت.

كما أفاد مدير وكالة الدفاع الأوروبية أندريه دينك، بأنه لتحقيق هذا الهدف الأخير المتمثل في 3.5٪ سيكون هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود وإنفاق ما مجموعه أكثر من 630 مليار يورو سنويًا في الاتحاد الأوروبي.