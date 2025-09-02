باكستان تعلن تضامنها مع الشعب الأفغاني عقب الزلزال

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، تضامن بلاده مع الشعب الأفغاني، واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد مؤخرا.

وعبر إسحاق دار - خلال اتصال هاتفي أجراه مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي - عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة 800 شخص على الأقل في أربعة أقاليم أفغانية، وتسبب في إصابة 2800 آخرين، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم .

وقد بلغت قوة الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان مؤخرا 6 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في حدوث أضرار مادية على نطاق واسع شرقي البلاد.