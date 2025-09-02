قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
توك شو

يوسف أبو كويك: الاحتلال يواصل قصفه العنيف على غزة ويسقط عشرات الشهداء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في مدينة غزة، إن القطاع يشهد تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا عنيفًا منذ فجر اليوم، وصفه بأنه الأقسى منذ أيام.

وأسفر حتى اللحظة عن سقوط أكثر من 50 شهيدًا، بينهم 30 على الأقل في مدينة غزة وحدها.

استهداف المتسولين للمساعدات الإنسانية

أوضح أبو كويك أن 20 مواطنًا لقوا مصرعهم أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في منطقتي نتساريم والطينة شمال غرب رفح، نتيجة قصف مباشر لمواقع توزيع الإغاثة. 

وقد نُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيي العودة وناصر في النصيرات وخان يونس.

قصف جوي مكثف في الأحياء السكنية

شنّت القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على عدة أحياء في مدينة غزة، من بينها:

تل الهوا جنوب غربي المدينة (مقتل 14 شخصًا في منزل واحد)

أحياء الشيخ رضوان، جباليا النزلة، والزرقاء، حيث سقط شهداء بين النساء والأطفال، ونُقل المتضررون إلى:

مستشفى الشفاء

عيادة الشيخ رضوان

كما سجل مراسل "القاهرة الإخبارية" سماع انفجار عنيف في وسط مدينة غزة، دون تبيّن طبيعة الهدف حتى الآن.

تُواصل موجات النزوح تجتاح القطاع، مع إجبار السكان في المناطق الشمالية على الانتقال نحو الغرب، وفي حالات محدودة نحو الجنوب. ورغم ذلك، الكثير من العائلات يصرون على البقاء، بسبب:

عدم وجود مناطق بديلة قادرة على استيعاب النازحين

ارتفاع التكلفة المالية للانتقال

يوسف أبو كويك قناة القاهرة الإخبارية مدينة غزة

