محافظ مطروح يكرم أحد أبناء الضبعة لعثوره على مبلغ 45 ألفا أثناء حادث القطار وتسليمها

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ،الشاب محمد عيد السلوى من أبناء مدينة الضبعة ، وذلك كنموذج مشرف لأبناء مطروح في حفظ الأمانة والنزاهة.

القصة الكاملة

وذلك بعد عثوره على مبلغ ٤٥ ألف جنيه بحادث قطار الضبعة منذ يومين وتسليمها لقسم شرطة الضبعة لحين الوصول لصاحبها من ركاب القطار.

وتم بالفعل الوصول إلى صاحبها وتسليمه المبلغ

وقدم محافظ مطروح الشكر لمحمد السلوى خلال استقباله بمكتبه مع منحه شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرا لموقفه وأمانته وذلك بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة الضبعة والعمدة حماد شويقي عن أهالي الضبعة.

كما أعرب محافظ مطروح عن بالغ تقديره واعتزازه بموقف أبناء مطروح المشرف خلال الحادث وتعاون كافة الجهات في التعامل لسرعة إغاثة ومساعدة ركاب القطار.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت عن نجاح الأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة في إعادة حركة القطارات على خط محرم بك – مطروح إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات وذلك عقب حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح. وذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل .

وكان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد تابع ميدانيا اجراءات إدارة الازمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وفي هذا الاطار تثمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجهود التي بذلها أبناؤها المخلصين من المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط . كما تجدد الهيئة تقديم صادق التعازي والمواساة لأسر المتوفين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

كما تعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير المواعيد الخاصة بهم أو عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط الإسكندرية مطروح.