البحوث الإسلاميَّة تناقش الخطط الدعويَّة وآليَّات التحرُّك الميداني

تعقد الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، يوم السبت المقبل، اجتماعًا افتراضيًّا عبر تقنيات الاتِّصال المرئي مع جميع وعَّاظ الأزهر وواعظاته على مستوى الجمهوريَّة، وذلك بحضور فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدوريَّة للخطط الدعويَّة وتطوير أدواتها، ومِنَ المقرَّر أن يناقش آليَّات تفعيل الخطط الميدانيَّة، وتوحيد الرَّسائل الدعويَّة بما يتناسب مع أولويَّات المرحلة، إضافةً إلى بَحْث آليَّات التعامل مع القضايا المستجدَّة التي تهمُّ المجتمع وتؤثِّر في استقراره، وذلك انطلاقًا مِنَ الدَّور التاريخي للأزهر الشريف في تحصين الوعي وبناء الإنسان.

ويستهدف اللقاء دَعْم جهود الوعَّاظ والواعظات في الميدان، والاستماع إلى مقترحاتهم وتجارِبهم العمليَّة، مع وَضْع تصوُّرات مستقبليَّة تعزِّز مِنْ حضور الخطاب الوسطي المعتدل في مواجهة التحديات الفِكريَّة والسلوكيَّة التي يواجهها المجتمع.