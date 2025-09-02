قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يستجيب بشكل فوري لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة

استجابة محافظة المنوفية
استجابة محافظة المنوفية
مروة فاضل

في إطار حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالتفاعل الفوري والجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وكافة منصات التواصل الاجتماعي  والعمل على سرعة حلها للارتقاء بمستوى الخدمات بما يحقق رضا المواطن.

وفي استجابة فورية لشكوى بشأن وجود صندوق قمامة أمام مدخل حضانة أطفال بشارع جمال عبد الناصر البحري ما نتج عنه انتشار روائح غير مقبولة وتأثيره السلبي على البيئة وصحة الأطفال ، وجه المحافظ بسرعة إتخاذ اللازم ونقله إلى مكان آخر  مناسب حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية  على سرعة الاستجابة وتدخله الفوري وحرصه الدائم على تلبية طلباتهم وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

فيما تم التعامل الفوري مع شكوى بشأن تجمعات القمامة وسوء حالة النظافة العامة بناحية سلامون قبلي بالشهداء ،  وتم رفع نقاط التجمع من قبل معدات الوحدة المحلية ،  وذلك في إطار النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة العامة.

وتلقت الصفحة الرسمية شكوى مواطن يتضرر من عدم إلتزام سائقي موقف تلا - عبود من التعريفة المقررة ، وجه المحافظ بالتواجد الميداني وشن حملة تفتئشية مفاجئة بالتنسيق التام مع إدارات المرور والتموين ومشروع المواقف لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة وضمان التزام سائقي السيارات بها وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

وتم رصد شكاوى عدد من المواطنين بشأن سوء حالة النظافة العامة بكوبري طملاي ووجود نواتج تطهير على جانبي ترعة الجامع بمنوف وعلى الفور ،  تم رفع نقاط تجمع القمامة ونواتج التطهير من قبل معدات الوحدة المحلية حفاظا على الشكل الحضاري  ، في إطار النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

واستجابت الصفحة الرسمية لشكوى من أحد متابعيها بشأن ضعف الإنارة بطريق طنبدي كفر البتانون ، وأخر بطريق عزبة الأقباط و تم التواصل مع الجهة المختصة والنزول الميداني وعمل اللازم من  أعمال صيانة الأعمدة واستبدال المتهالك بأخر  لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمة.

شكاوى المواطنين المنوفية اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

النائبة أمل سلامة

أمل سلامة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة مصر وصلابة قيادتها في مواجهة التحديات المتصاعدة

مجلس النواب

نواب البرلمان: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تدعم الصناعة الوطنية وتعزز موارد الدولة

تصدير العقار

برلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدة

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد