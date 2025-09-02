محافظ المنوفية يستجيب بشكل فوري لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة

في إطار حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالتفاعل الفوري والجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وكافة منصات التواصل الاجتماعي والعمل على سرعة حلها للارتقاء بمستوى الخدمات بما يحقق رضا المواطن.

وفي استجابة فورية لشكوى بشأن وجود صندوق قمامة أمام مدخل حضانة أطفال بشارع جمال عبد الناصر البحري ما نتج عنه انتشار روائح غير مقبولة وتأثيره السلبي على البيئة وصحة الأطفال ، وجه المحافظ بسرعة إتخاذ اللازم ونقله إلى مكان آخر مناسب حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية على سرعة الاستجابة وتدخله الفوري وحرصه الدائم على تلبية طلباتهم وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

فيما تم التعامل الفوري مع شكوى بشأن تجمعات القمامة وسوء حالة النظافة العامة بناحية سلامون قبلي بالشهداء ، وتم رفع نقاط التجمع من قبل معدات الوحدة المحلية ، وذلك في إطار النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة العامة.

وتلقت الصفحة الرسمية شكوى مواطن يتضرر من عدم إلتزام سائقي موقف تلا - عبود من التعريفة المقررة ، وجه المحافظ بالتواجد الميداني وشن حملة تفتئشية مفاجئة بالتنسيق التام مع إدارات المرور والتموين ومشروع المواقف لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة وضمان التزام سائقي السيارات بها وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

وتم رصد شكاوى عدد من المواطنين بشأن سوء حالة النظافة العامة بكوبري طملاي ووجود نواتج تطهير على جانبي ترعة الجامع بمنوف وعلى الفور ، تم رفع نقاط تجمع القمامة ونواتج التطهير من قبل معدات الوحدة المحلية حفاظا على الشكل الحضاري ، في إطار النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

واستجابت الصفحة الرسمية لشكوى من أحد متابعيها بشأن ضعف الإنارة بطريق طنبدي كفر البتانون ، وأخر بطريق عزبة الأقباط و تم التواصل مع الجهة المختصة والنزول الميداني وعمل اللازم من أعمال صيانة الأعمدة واستبدال المتهالك بأخر لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمة.