قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"القابضة للمياه" تخاطب الشركات التابعة للبدء بتطبيق فروق الدرجات

رئيس القابضة لمياه الشرب ووفد العاملين بالمرافق
رئيس القابضة لمياه الشرب ووفد العاملين بالمرافق
الديب أبوعلي

وجه مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة المستشار هشام فؤاد، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لموافقته على إرسال خطابات للشركات التابعة، للبدء في تطبيق صرف فروق الدرجات الوظيفية للعاملين اعتباراً من 1 / 7 / 2025، لافتاً إلي تعاونه المثمر والبناء مع النقابة العامة، وما يبذله من جهود حقيقية لتحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية مطالبهم المشروعة.

وأكد فؤاد أن موافقة رئيس القابضة على تطبيق فروق الدرجات الوظيفية خطوة شديدة الأهمية وتحقيقاً لحلم طال انتظاره، وهي خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية وترجمة ملموسة لمراعاة حقوق الأقدمية والكفاءة بين العاملين.

وأضاف: هذا القرار ليس مجرد زيادة مالية، بل هو تقدير معنوي أيضاً للعاملين، لافتاً إلي أنه بداية موافقة ونطمح في المزيد ليكون له أثر إيجابي كبير على استقراره المعيشي وحافزاً قوياً لزيادة إنتاجيته، كما يعكس جدية الحوار البناء بين النقابة والقيادة والذي دائماً ما يثمر عن حلول ترضي جميع الأطراف.

ومن جهته، وجه رضا الدغيدي، الشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان، على استجابته السريعة وحرصه على إصدار الخطابات لجميع الشركات التابعة للبدء في التنفيذ الفوري، ما يؤكد جدية الشركة القابضة في الوفاء بوعودها ويعزز ثقة العاملين في قيادتهم، ومشيرا في الختام إلى أن هذا التعاون النموذجي هو الضمانة لاستمرار التطوير وتحقيق المزيد من المكاسب للعاملين.

النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صرف فروق الدرجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد