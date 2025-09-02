"القابضة للمياه" تخاطب الشركات التابعة للبدء بتطبيق فروق الدرجات

وجه مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة المستشار هشام فؤاد، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لموافقته على إرسال خطابات للشركات التابعة، للبدء في تطبيق صرف فروق الدرجات الوظيفية للعاملين اعتباراً من 1 / 7 / 2025، لافتاً إلي تعاونه المثمر والبناء مع النقابة العامة، وما يبذله من جهود حقيقية لتحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية مطالبهم المشروعة.

وأكد فؤاد أن موافقة رئيس القابضة على تطبيق فروق الدرجات الوظيفية خطوة شديدة الأهمية وتحقيقاً لحلم طال انتظاره، وهي خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية وترجمة ملموسة لمراعاة حقوق الأقدمية والكفاءة بين العاملين.

وأضاف: هذا القرار ليس مجرد زيادة مالية، بل هو تقدير معنوي أيضاً للعاملين، لافتاً إلي أنه بداية موافقة ونطمح في المزيد ليكون له أثر إيجابي كبير على استقراره المعيشي وحافزاً قوياً لزيادة إنتاجيته، كما يعكس جدية الحوار البناء بين النقابة والقيادة والذي دائماً ما يثمر عن حلول ترضي جميع الأطراف.

ومن جهته، وجه رضا الدغيدي، الشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان، على استجابته السريعة وحرصه على إصدار الخطابات لجميع الشركات التابعة للبدء في التنفيذ الفوري، ما يؤكد جدية الشركة القابضة في الوفاء بوعودها ويعزز ثقة العاملين في قيادتهم، ومشيرا في الختام إلى أن هذا التعاون النموذجي هو الضمانة لاستمرار التطوير وتحقيق المزيد من المكاسب للعاملين.