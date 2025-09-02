قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي أكسنت أوتوماتيك بـ 400 الف جنيه

هيونداي أكسنت موديل 2010
هيونداي أكسنت موديل 2010
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي أكسنت موديل 2010

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي أكسنت موديل 2010، وتنتمي أكسنت لفئة السيارات السيدان.

مواصفات هيونداي أكسنت موديل 2010 الخارجية

هيونداي أكسنت موديل 2010

تظهر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها بها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي أكسنت موديل 2010

هيونداي أكسنت موديل 2010

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي أكسنت موديل 2010 الداخلية

هيونداي أكسنت موديل 2010

زودت مقصورة سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها حوامل أكواب، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المصابيح والإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي أكسنت موديل 2010

هيونداي أكسنت موديل 2010

تباع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

