اللاعيبة عاوزة على ماهر.. خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن المدير الفنى للأهلي

أدلى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بتعليق ساخر على ظهور علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا داخل مقر النادي الأهلي، عقب هزيمة الفريق أمام بيراميدز.



وقال الغندور خلال تصريحات إذاعية عبر قناة «أون»:

"عماد النحاس هو اللي يكمل، وده اللي مصرّ عليه الكابتن محمود الخطيب، عايزه يكمل لحد ما يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي، أما فكرة عودة حسام البدري فهي مرفوضة حتى الآن".



وأضاف ساخرًا: "سبحان الله.. علي ماهر يوم ما الأهلي خسر من بيراميدز، تاني يوم راح الشهر العقاري! دي صدفة يا جماعة صدفة. هو ساكن في التجمع الخامس وكان ممكن يجدد بطاقته في أي مكان قريب منه، لكن سبحان الله اختار الأهلي في الجزيرة".



وتابع الغندور: "الكلام اللي اتقال إنه راح عشان البطاقة مش مقنع، هو في الآخر كلام يضحك".



كما أشار إلى أن بعض اللاعبين مثل تريزيجيه ومحمد الشناوي وحسين الشحات يرحبون بتولي علي ماهر المسؤولية، نظرًا لعلاقتهم السابقة به منذ فترة تواجده في قطاع الناشئين.