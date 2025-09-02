مرسيدس 200 سيدان سعرها 350 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس 200 موديل 1990، وتنتمي 200 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس 200 موديل 1990 الخارجية

تمتلك سيارة مرسيدس 200 موديل 1990 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك مرسيدس 200 موديل 1990

تحصل سيارة مرسيدس 200 موديل 1990 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس 200 موديل 1990 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة مرسيدس 200 موديل 1990 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكيف أمامية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس 200 موديل 1990

تباع سيارة مرسيدس 200 موديل 1990 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .