إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور
كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي
بعد خلافهما الأخير.. شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش أكتر واحد بيخاف على مصلحتي ومعنديش محامي غيره
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس
الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود
تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات
مواصلاتك مجانًا..امتيازات جديدة بقانون العمل للموظفين في هذه الحالة
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعرف علي الوكيل الجديد ل إمام عاشور بعد فسخ عقده مع أحمد يحيى

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

كشف الاعلامي عمرو الدرديري عن الوكيل  الجديد لنجم الاهلي إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:أدم وطني هو الوكيل الجديد لإمام عاشور بعد فسخ عقده  مع أحمدى يحيى  !

ويواصل النادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وسط رغبة قوية في تحسين النتائج واستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، جمع 5 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم بعدما خسر أمام بيراميدز وتعادل في مباراتين، مقابل فوز وحيد، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح المسار.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المواجهات القوية للمارد الأحمر، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المواجهة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة وتعد محطة مفصلية في سباق المنافسة على اللقب.

كما سيخوض الأهلي اختبارات أخرى لا تقل أهمية، بمواجهة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في وقت يستمر فيه البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري هذا الموسم يقام بنظام جديد، حيث تتنافس 21 فريقًا في مرحلة أولى من دور واحد، على أن يتم تقسيمهم لاحقًا إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما تتصارع باقي الفرق لتفادي الهبوط.

امام عاشور وكيل امام عاشور أدم وطني أحمدى يحيى

كريم فهمى
تغير الشهية قد يكشف السرطان مبكرًا
كيف يعمل الشاي الأخضر والفيتامين على الدماغ؟
الفينو
