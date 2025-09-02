شوبير يكشف تفاصيل الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إن هناك شرطًا جزائيًا في عقد المدير الفني ريبيرو مع النادي الأهلي.



وأوضح شوبير: «معلوماتي وأنا قلتها إمبارح وسألت، بالنسبة للشرط الجزائي آه فيه شرط جزائي، وريبيرو نفسه قال دي أمور قانونية هيتم تسويتها بين محاميه ومحامي الأهلي، مثلًا الأهلي يدفع بدل 3 شهور، شهر ونصف، وفيه تفاوض شغال مع الراجل».

وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين لحسم تفاصيل الشرط الجزائي والوصول إلى صيغة توافقية.



رحيل المدرب الإسباني فتح الباب أمام بعض اللاعبين للعودة إلى الصورة مجددا، بينما خسر آخرون مكانهم الذي منحهم إياه المدرب الراحل.

الرابحون من بينهم أحمد عبدالقادر، الذي جمد تمامًا في عهد ريبيرو.

محمد الشناوي، بعد أن تناوب على حراسة المرمى مع مصطفى شوبير.

حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، عمر كمال عبد الواحد، ومصطفى العش.



الخاسرون هم مصطفى شوبير، الذي اعتمد عليه ريبيرو بشكل أساسي وشارك في بداية الموسم.

كريم فؤاد، الذي استعاد مؤخرًا مكانه بعد العودة من الإصابة.

أحمد رضا والمدافع ياسين مرعي، الذي نال ثقة المدرب قبل تعرضه للإصابة.