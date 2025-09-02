مد خدمة رزق عبدالسميع رئيساً لمجلس إدارة دار المعارف

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور كلاً من علاء ثابت وكيل الهيئة ياسر صبحي وحمدي رزق وعمرو الخياط واسامة أبو باشا والدكتور سامح محروس أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة للمشروعات والاستثمار الموافقة على ما يلي :-

أولاً : مد خدمة رزق عبدالسميع رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع .

ثانياً : تعيين إيهاب رمضان حسين بقطاع الموازنات بوزارة المالية عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف خلفاً وليد عبدالله عبدالعزيز وذلك بناءً على الخطاب الوارد من وزارة المالية.

ثالثاً : تصعيد أيمن محمود الأمين إسماعيل (منتخب عن العمال )عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام خلفاً جمال محمود عبدالنبي لبلوغه سن المعاش وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة استكمالاً للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية .

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودارالهلال ، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني ، وأوصت الهيئة بإستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة .