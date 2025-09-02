قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
خالد الجندي: ناس كتير يهاجموا السنة كأن البخاري كان قاعد معاهم على القهوة

أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أعظم شرف يمكن أن يناله الإنسان هو أن يشارك في عمل يقوم به الله سبحانه وتعالى وملائكته، مشيرًا إلى أن هذا الشرف متاح لكل مؤمن من خلال الصلاة على النبي محمد ﷺ.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن قوله تعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي" هو خبر يراد به الإنشاء والدعوة الصريحة للمؤمنين للمشاركة في هذا الفعل العظيم، قائلاً: "ربنا بيقولك أنا بعمل حاجة، تحب تعملها معايا؟ تقول لربنا لا؟! ده شرف عمرك إنك تكون بتعمل حاجة ربنا بيعملها".

الشيخ خالد الجندي: الآية الكريمة لا تكتفي بالإخبار عن صلاة الله وملائكته

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الآية الكريمة لا تكتفي بالإخبار عن صلاة الله وملائكته، بل تأمرنا بشكل مباشر: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما"، مؤكدًا أن كلمة "سلِّموا" هنا لا تعني مجرد التحية، وإنما تعني التسليم الكامل للنبي ﷺ، طاعةً ومحبةً واتباعًا.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن كثيرًا من الناس اليوم يعانون من الجهل أو التشكيك في مكانة النبي الكريم، موضحا: "العداء للإسلام بدأ من التشكيك في حديث النبي، وناس كتير بقوا يهاجموا السنة كأن البخاري كان قاعد معاهم على القهوة! لا فاهمين، ولا دارسين، ولا قرأوا، وبيشككوا غيرهم".

وتابع الشيخ خالد الجندي "اللي عاوز يبان إنه مثقف النهارده، يشتم الأحاديث ويتطاول على العلماء، ويهاجم البخاري! ده بقى اسمه تنويري! والكارثة أن فيه ناس بتصدقهم".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن معرفة مقام النبي ليست أمرًا هيِّنًا، لأن "الجوهر لا يُقدَّر بثمن، والتاج مش أي حد يلبسه"، مستشهدًا ببيت الشعر: "ومما زادني شرفًا وتيها ... دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرتَ أحمدَ لي نبيًا".

وتابع الشيخ خالد الجندي "احنا كلنا لازم نسلم للنبي، مش بس نؤمن بيه، بل نسلم ليه تسليمًا كاملاً، لأن ده أمر رباني واضح، وربنا ما قالش (حيّوا) عليه، قال (سلِّموا) تسليما.. والفرق كبير بين التحية والتسليم".

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الصلاة على النبي النبي السنة البخاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

