رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد البحرين بمطار القاهرة

أفادت قناة "إكسترا نيوز " في خبر عاجل، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقبل ولي عهد مملكة البحرين بمطار القاهرة الدولي.

وأكد مجلس الوزراء أن مدبولي وولي عهد البحرين يترأسان غدا جلسة مباحثات موسعة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تهنئته وأعضاء الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقائه مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.