في تفتيش مفاجئ.. تحويل إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق بسبب التقصير

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، زيارة مفاجئة إلى مستشفى أم المصريين، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، دون إخطار مسبق لإدارة المستشفى.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الزيارة أظهرت وجود قصور في بعض الجوانب الإدارية داخل المستشفى، شملت مشكلات في الأمن، والنظافة، وآليات التشغيل.

وأكد عبد الغفار أن هذه الملاحظات لا تعكس تقصيرًا عامًا في المنظومة الصحية، بل تعود إلى خلل إداري يستدعي التدخل الفوري، موضحًا أن نائب الوزير وجّه بتحويل إدارة المستشفى إلى التحقيق لمحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن مستشفى أم المصريين تخضع حاليًا لعملية تطوير شاملة، تتضمن إنشاء مبنى جديد بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.