خبير: تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي ثمرة إصلاحات اقتصادية جريئة

أكد الخبير والباحث الاقتصادي عماد كرم، أن احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميا والأولى أفريقيا في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، يعد إنجازا اقتصاديا غير مسبوق، يعكس نجاح الدولة في تطبيق سياسات إصلاحية جريئة وتهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأضاف كرم لـ صدى البلد أن ما استعرضه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال منتدى الأعمال المصري البحريني، يؤكد جدية الدولة في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثنائية، أبرزها قوة عمل تتجاوز 32 مليون فرد، وتنوع اقتصادي كبير، وموقع استراتيجي فريد يربط بين ثلاث قارات.

ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن حزمة الحوافز الضريبية والتشريعية التي أقرتها الحكومة، بجانب البنية التحتية القوية واتفاقيات التجارة مع أكثر من 70 دولة، عززت من تنافسية الاقتصاد المصري، وساهمت في تسهيل وصول المنتجات والخدمات إلى ما يقرب من 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وشدد كرم على أن هذه المؤشرات الإيجابية ترسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول لمركز إقليمي ودولي للاستثمارات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، والخدمات اللوجستية.