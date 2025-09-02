قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأشيرة الموحدة لدول الخليج: خطوة نحو تكامل سياحي واقتصادي
ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص
ما خطة ترامب الجديدة لـ "ريفيرا غزة" و"الصندوق العظيم"؟
الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز
كارثة جبل مرة.. شيخ الأزهر يعزي السودان في الضحايا ويدعو لتقديم الدعم الإنساني
هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم
متحدث الصحة: علاج الطوارئ مجاني بالكامل.. وتحذير من الممارسات غير القانونية
بتلاوة تخشع لها القلوب.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة الإدارية الجدد
كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر
رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد البحرين بمطار القاهرة
المتحدث العسكري للحوثيين: أطلقنا اليوم أربع طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل
95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير: تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي ثمرة إصلاحات اقتصادية جريئة

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
محمد الشعراوي

أكد الخبير والباحث الاقتصادي عماد كرم، أن احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميا والأولى أفريقيا في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، يعد إنجازا اقتصاديا غير مسبوق، يعكس نجاح الدولة في تطبيق سياسات إصلاحية جريئة وتهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأضاف كرم لـ صدى البلد أن ما استعرضه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال منتدى الأعمال المصري البحريني، يؤكد جدية الدولة في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثنائية، أبرزها قوة عمل تتجاوز 32 مليون فرد، وتنوع اقتصادي كبير، وموقع استراتيجي فريد يربط بين ثلاث قارات.

ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن حزمة الحوافز الضريبية والتشريعية التي أقرتها الحكومة، بجانب البنية التحتية القوية واتفاقيات التجارة مع أكثر من 70 دولة، عززت من تنافسية الاقتصاد المصري، وساهمت في تسهيل وصول المنتجات والخدمات إلى ما يقرب من 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وشدد كرم على أن هذه المؤشرات الإيجابية ترسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول لمركز إقليمي ودولي للاستثمارات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، والخدمات اللوجستية.

عماد كرم أفريقيا حسام هيبة المناطق الحرة السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكواة الشعر تطلق موادا سامة وتهدد صحتك.. سيدة تتنبأ بوفاة ترامب 3 سبتمبر

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

بالصور

أم تحذر من البوتوكس بعد إصابتها بالشلل بحقنة تجميلية

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

هل تسبب حقن التنحيف مشاكل صحية للفم؟

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم ضي

العرض الخاص لفيلم ضي
العرض الخاص لفيلم ضي
العرض الخاص لفيلم ضي

كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

كريم فهمى
كريم فهمى
كريم فهمى

فيديو

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد