نواب البرلمان: التوكاتسو نقلة تعليمية جديدة نحو معلم مُكوّن للشخصية ومهارات المستقبل

برلمانية: دبلومة "التوكاتسو" تمثل نقلة نوعية لمعلم المستقبل وتطبق الرؤية الرئاسية نحو التعليم الشامل

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية إطلاق أول دبلوم مهني مصري – ياباني لإعداد معلمي أنشطة "التوكاتسو" يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة إعداد المعلم المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إطلاق أول دبلوم مهني مصري – ياباني لإعداد معلمي أنشطة "التوكاتسو" يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة إعداد المعلم المصري، ويؤكد حرص الدولة على تبني نماذج تعليمية متقدمة ترتكز على بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي.

وقالت "العسيلي" في تصريح خاص لـ صدي البلد ، إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم باتت واحدة من أبرز ثمار الدبلوماسية الرئاسية الناجحة، مؤكدة أن هذا البرنامج يأتي تتويجًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في الإنسان المصري منذ الصغر، عبر إعداد معلم مؤهل، قادر على تقديم تجربة تعليمية متكاملة داخل الفصل الدراسي.

وأضافت أن تطبيق نموذج "التوكاتسو" داخل المدارس المصرية يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والاحترام، معتبرة أن إعداد معلمين متخصصين وفق هذا النموذج سيُحدث تحولًا حقيقيًا في بيئة التعلم، خاصة في المدارس الحكومية.

وثمّنت العسيلي جهود وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق مع الجانب الياباني، معتبرة أن إطلاق هذا الدبلوم داخل ثلاث جامعات مصرية بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات التعليم المصري، كما يعزز من فرص نقل الخبرة اليابانية في التعليم إلى واقعنا المحلي.

واختتمت العسيلي تصريحها بدعوة إلى تعميم البرنامج في باقي الجامعات والمحافظات خلال السنوات القادمة، وإتاحة فرص مماثلة في تخصصات تعليمية أخرى، مشددة على أن بناء الإنسان يبدأ من المعلم، وأن ما نشهده اليوم هو بداية حقيقية لجيل جديد من المعلمين، أكثر وعيًا وتأهيلاً لمتطلبات المستقبل.

ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن إطلاق أول دبلومة "مصري–ياباني" لإعداد معلم أنشطة التوكاتسو يُعد محطة فارقة في تاريخ التعليم المصري، ويعكس التزام الدولة بتحويل التعليم إلى تجربة متكاملة تهتم ببناء الشخصية وترسيخ المهارات الحياتية والمجتمعية.

وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ صدي البلد ، أن إدخال نموذج التوكاتسو في إعداد المعلمين يُترجم عمليًا التوجيهات الرئاسية التي تدعو إلى تطوير الكوادر التعليمية ومواءمة البرامج الأكاديمية مع الاحتياجات العالمية، مؤكدًة أن الدبلومة تُسهم بشكل ملموس في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية الخريجين.

وأشادت "الكسان" بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الجامعات، والجهات الشريكة، في وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على الشراكة الدولية والتدريب العملي داخل المدارس المصرية–اليابانية، مما يعكس قوة التعاون المصري الياباني في مجال التعليم



كما أكدت أن البرنامج سيساهم في إعداد جيل جديد من المعلمين يمتلكون أدوات تربوية متقدمة ومهارات عملية تؤهّلهم لبناء بيئة تعليمية محفزة، كما أنه يمثل نموذجًا يمكن تطويره لاحقًا لتغطية محافظات أخرى وتخصصات أكثر، في إطار أهداف رؤية مصر 2030.

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق أول دبلومة «مصري – ياباني» لإعداد معلم أنشطة التوكاتسو هو خطوة فارقة في مسيرة تحديث التعليم المصري، ويمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو النمو الشامل وترسيخ القيم التربوية داخل أروقة المؤسسات التعليمية.

واعتبر "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن دمج التوكاتسو ضمن البرامج الأكاديمية في جامعات عين شمس، حلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، يعكس رؤية استراتيجية تسعى لتجديد المناهج واكتساب الخبرات العالمية، موضحًا أن هذا التعاون يُضيف قيمة نوعية لمسار تطوير المعلم منذ بداياته التدريبية.

وأكد أن هذه الدبلومة تأتي كمحصلة إيجابية للجهود المشتركة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، وصندوق تطوير التعليم، والمجتمع الأكاديمي، مشيدًا بقدرة البرنامج على خلق معلم يمتلك أدوات تعليمية متقدمة ومهارات إعداد جيل واعٍ، قادر على التحول من التعليم الجامعي التقليدي إلى التعليم الذي يُعزز من الشخصية والقيادة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن تطبيق نموذج التوكاتسو عمليًا في المدارس المصرية اليابانية وأماكن التدريب العملي يوفر فرصة ثمينة للمعلمين الجدد لتطبيق التجربة التعليمية المتكاملة وتكييفها مع السياق المصري، مما يسهم في تحقيق تنمية بشرية فعلية تتقاطع مع أهداف رؤية مصر 2030 لصالح جيل واعٍ ومبدع.