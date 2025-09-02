قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ندوة البحوث الإسلامية توضح معاني الفرح المشروع بذكرى المولد النبوي

ندوة البحوث الإسلامية
ندوة البحوث الإسلامية
محمد شحتة

عقد مجمع البحوث الإسلامية، مساء اليوم، الثلاثاء، ندوة دِينيَّةً في مدينة البعوث الإسلاميَّة، تحت عنوان: “قضيَّة المولد بين الفرح والاتِّباع”، وذلك ضِمن فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر، الذي تُنظِّمه اللجنة العُليا للدعوة بالمجمع تحت عنوان: (مداد النبوَّة.. سيرة المولد ومنهج القدوة). 

جاء ذلك في إطار حملة “فاتَّبِعوه” التي أطلقها المجمع بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبي ﷺ، وذلك برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وحاضر في الندوة كلٌّ مِن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير الإدارة العامَّة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، والدكتور أيمن الحجَّار، الباحث بالأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء بالأزهر.

د. حسن يحيى: المولد النبوي شاهد على عظمة الرسالة واستمرار نورها في حياة الأمَّة

وفي كلمته، أكَّد الدكتور حسن يحيى أنَّ احتفال المسلمين بميلاد النبي ﷺ هو تعبيرٌ عن فرحٍ أصيلٍ تسكنه القلوب المؤمنة، يستمدُّ جذوره من الفطرة النقيَّة التي غرسها الله في عباده، وتدفع إليه العقول التي تحرَّرت من قيود الخرافة والضلال، والنفوس التي تهذَّبت بهديه الشريف، والمجتمعات التي وجدت في رسالته رابط وَحدتها وسرَّ قوتها. 

وأشار إلى أنَّ هذا الفرح يظلُّ وفاءً عمليًّا لرسول الله ﷺ الذي أرسله الله رحمةً وهدايةً للعالمين، كما يظلُّ استجابةً صادقةً لأمر الله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا}.

وأوضح د. يحيى أنَّ الأمَّة اليوم أحوج ما تكون لاستعادة هذا المعنى السامي، في زمنٍ تهاوت فيه الفلسفات الوضعيَّة، وفقدت الإنسانيَّة توازنها في خضم الماديَّة الصاخبة؛ ليبقى مولد النبي ﷺ منارةَ أملٍ وطوقَ نجاةٍ يعيد إلى البشريَّة اتزانها من خلال سيرته ﷺ، ويقدِّم لها النموذج الأكمل للرحمة، مصداقًا لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. 

وأكد أنَّ الفرح بذِكرى مولد النبي ﷺ إنما هو التزام واعٍ باتِّباع سُنَّته، والاقتداء بهديه، والعمل على نصرة رسالته، ونَشْر نوره في العالمين، كما قال سبحانه: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

د. أبو اليزيد سلامة: الاحتفال بالمولد تجديد للشُّكر على نعمة البعثة وإحياء لمعاني الذِّكر والطاعة

مِن جانبه، أشار الدكتور أبو اليزيد سلامة إلى أنَّ شُكر الله -تعالى- على نعمة بعثة النبي ﷺ هو مِنْ أعظم صُوَر الشُّكر، موضِّحًا أنَّ الرسالة المحمديَّة هي أجلُّ النِّعَم التي امتنَّ الله بها على عباده، إذْ بها أخرجهم مِنَ الظُّلمات إلى النُّور، مشدِّدًا على أنَّ الفرح بالمولد النَّبوي هو شكرٌ عمليٌّ لله -عزَّ وجلَّ- على هذه النِّعمة الكبرى.

وبيَّن د. سلامة أنَّ السَّلف الصَّالح كانت لهم عناية بذِكرى المولد الشريف، فمنهم مَن ارتبطت عنده بالصيام، ومنهم مَن أحياها بالذِّكر والطاعة؛ وهو ما يعكس عُمق مكانة هذه المناسبة في قلوبهم. 

ولفت إلى أنَّ صور الاحتفال المشروعة اليوم تتجلَّى في الاجتماع على الذِّكر، وتلاوة القرآن، والإكثار مِنَ الصلاة على النبي ﷺ، والاقتداء بأخلاقه العطرة. 

ونوه بأنَّ المولد الشريف مِنْ أيام الله التي تستحقُّ التذكير والتعظيم، كما فعل النبي ﷺ حين صام يوم عاشوراء شُكرًا لله على نجاة موسى عليه السلام.

د. أيمن الحجَّار: المحبَّة الحقيقيّّة لا تكتمل إلا بالاتِّباع الصادق للنبي

في السياق ذاته، قال الدكتور أيمن الحجَّار: إنَّ مِنْ أبرز معاني الهداية في سيرة النبي ﷺ ما كان عليه الصحابة الكرام من سرعة الامتثال لأمره، حتى فيما خالف أهواءهم ورغباتهم؛ إذْ أدركوا أنَّ الاتِّباع الصادق هو سبيل النجاة والفلاح، وأنَّ المحبَّة الحقيقيَّة لا تكتمل إلا بالاستسلام لأوامر الشرع والانقياد لها، مضيفًا أنَّ الأمَّة بحاجة إلى استلهام هذا الدرس العظيم من جيل الصحابة، الذين قدَّموا النموذج العملي لأمَّة متماسكة بالوحي، لا تَحكمها الأهواء ولا تُغريها الشهوات.

وأشار د. الحجَّار إلى أنَّ مظاهر الاتِّباع تتجلَّى في التمسُّك بالسُنَّة النبويَّة في القول والعمل والسلوك، والتحلِّي بأخلاق النبي ﷺ في التعامل مع الناس، والاقتداء به في عباداته ومعاملاته، لافتًا إلى أنَّ الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ينبغي أن يمتدَّ ليكون محطَّةً لمراجعة النفْس ومحاسبتها على مدى التزامها بالمنهج النبوي، بما يجعل هذه الذِّكرى منطلَقًا لتجديد الإيمان وبَعْث الأمل.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر بمدينة البعوث الإسلاميَّة حتى يوم الأربعاء عقب صلاة العصر؛ تتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ إذْ يتأمَّلون في شخصيَّة النبي ﷺ بوصفه فيضَ النَّور وربيعَ القلوب، ويبيِّنون أنَّ الاحتفاء بذِكرى المولد النَّبوي إحياءٌ لمعاني المحبَّة والإيمان، وأنَّ السُّنَّة المطهَّرة منهاجُ حياةٍ يهدي النَّاس سواء السبيل، كما يتوقَّفون عند ملامح المصطفى ﷺ الإنسانيَّة، التي سَمَت فوق بشريَّتها بعصمةٍ وحِفظٍ إلهي، فضلًا عن مناقشة قضيَّة المولد بين الفرح والاتِّباع؛ ليظلَّ الحدث إطارًا جامعًا يذكِّر الأمَّة بسيرته العطرة ﷺ، ويؤكِّد أنَّ في الاقتداء به حياةً للقلوب، ونهضةً للأمم.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية ندوة دِينيَّةً ندوة قضيَّة المولد بين الفرح والاتِّباع مولد النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

صواريخ فرط صوتية

الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

أرشيفية

بن جفير بعد إحباط محاولة اغتياله: لن أتراجع أو أخاف

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد