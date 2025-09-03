قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال جهاز معلومات شبكات المرافق

 تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال جهاز معلومات شبكات المرافق التي بدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من 31 أغسطس الماضي للوقوف على سير العمل ومتابعة برامج تدريب الكوادر الهندسية بالجهاز، يرافقها أعضاء اللجنة التنفيذية لإنشاء الجهاز، وفريق مركز شبكات المرافق بمحافظة أسوان.


وأكدت نائب المحافظ -في تصريح صحفي- أن أعمال الرفع المساحي لشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعي تجري بعدد من شوارع مدينة الخارجة، وأنه خلال 3 أيام تم رفع 1500م بهذه المرافق، مع التأكيد على سرعة استكمال الأعمال وربطها بخرائط إلكترونية دقيقة لبناء قاعدة بيانات قوية لشبكات المرافق بالمحافظة.


وأوضحت أن المشروع يأتي تنفيذًا للبروتوكول الثلاثي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظتي الوادي الجديد وأسوان، بما يحقق نقلة نوعية في التخطيط العمراني وتطوير الخدمات، ويسهم في تجنب التعارضات بين المشروعات المختلفة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

